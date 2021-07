Justin Bieber pai? Hailey Bieber esclarece após rumores de gravidez

20/07/2021 | 10:11



Justin Bieber e Hailey Bieber levantaram suspeitas de que poderiam estar esperando um filho! Os rumores de uma possível gravidez da esposa do cantor surgiram na última segunda-feira, dia 19, depois que ele publicou, no Instagram, uma foto ao lado da amada com a seguinte legenda:

Mãe e pai.

O seguidores ficaram alvoroçados com os rumores e começaram a falar sobre o assunto nos comentários da publicação, como você pode ver a seguir:

Bebê a caminho?, questionou um perfil.

Você sabe que vai fazer as pessoas terem um colapso nervoso com sua legenda, afirmou um internauta.

Alguém disse família?, perguntou um seguidor.

No entanto, a esposa do cantor também comentou na foto, mas deu a entender que eles não vão ter um filho, pelo menos por enquanto.

Acho que você deveria mudar esta legenda para *mamãe e papai de cachorros* antes que alguém entenda errado.