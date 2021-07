Tegma rejeita fusão com gigante de logística JSL

Yara Ferraz



20/07/2021 | 07:30



A Tegma Gestão Logística, empresa de capital aberto sediada em São Bernardo, não aceitou proposta da JSL para uma fusão. Em fato relevante, a companhia informou que, em reunião realizada na sexta-feira, o conselho de administração deliberou, por unanimidade, rejeitar a oferta.

A JSL fez a proposta no início do mês e envolvia a aquisição da empresa são-bernadense por parte do valor em dinheiro, na quantia de R$ 989 milhões, e outra em ações, com a emissão e entrega de 49,4 milhões de novos papéis da JSL.

A união das duas empresas criaria uma das principais companhias do segmento de transportes do País, já que a JSL é a líder nas atividades de logística rodoviária no Brasil e a Tegma, na de veículos, com uma grande frota de caminhões-cegonha.

Em fato relevante ao mercado, a JSL informou que, durante o período de 15 dias em que sua proposta esteve válida, não foi convidada a se reunir com a Tegma para apresentar, em detalhes, a operação que “beneficiaria clientes, colaboradores, motoristas de caminhão e o setor logístico brasileiro”.

“Embora o benefício mútuo adicional vislumbrado pela companhia não tenha se concretizado, ressaltamos que o setor de logística no Brasil oferece inúmeras oportunidades, dada a sua grande fragmentação e potencial de consolidação. A JSL continuará executando sua agenda de aquisições, parte delas já em processo de negociação”, informou.