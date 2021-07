Virginia Fonseca revela que o pai está na UTI por causa de uma pneumonia aguda

18/07/2021 | 12:11



Virginia Fonseca usou o Instagram Stories no último sábado, dia 17, para informar os seguidores de que o seu pai estava na UTI. A influenciadora começou explicando que o pai estava apresentando dificuldades para se alimentar:

- Ele só queria comer sopa, quando a gente tentava dar comida para ele, ele fazia força para vomitar, para não comer. E, por mais que estivesse nessa situação, ele estava e está lúcido, então não tinha como a gente forçar porque o não dele era não. Ficava nisso e a gente não sabia mais o que fazer. Ontem a minha mãe pediu para eu ir ver ele e falei que não ia porque sempre ficava pior. A gente ia sair e Deus tocou meu coração e eu fui lá ver meu pai e vi ele numa situação que fiquei muito triste e brava... Por que ele não queria comer?

A mãe de Maria Alice continuou o relato, afirmando que ele foi para o hospital depois de ter febre:

- Graças a Deus a gente tem condições e ele pode fazer o que quiser... Comecei a chamar a atenção dele: Pai, pelo amor de Deus, come, você não sabe o quanto isso me machuca. Falei: Te amo, e saí do quarto, só que ele não me respondeu. Eu voltei e perguntei: Você ouviu o que falei? Ele falou: Também te amo, minha filha. Dei um beijo na testa dele e senti ele quente, quente. Fui lá em cima correndo pegar um termômetro, na hora medi a temperatura estava 38 graus e meio. Falei: Pai, não adianta mais, desculpa, eu vou te desrespeitar, não me interessa o que você quer, você vai pro hospital.

A influenciadora chorou ao dizer que o pai foi diagnosticado com pneumonia aguda e que precisou ir para a UTI:

- Chegando lá a pressão dele estava sete por três. Falaram que ele iria precisar ir pra UTI, porque ele tá com pneumonia aguda... Ontem eu fiquei muito, muito mal. Só que ele está bem, ele está lúcido. A gente colocou ele no melhor hospital de Goiânia e estamos fazendo tudo para dar tudo certo, se Deus quiser vai dar. Porque ele está bem. Ele até pediu o telefone dos enfermeiros porque depois que sair de lá quer fazer um jantar para eles porque estão sendo super legais, cuidando bem dele. Só que a gente não pode ver ele. Ele está na UTI, mas está bem, lúcido. A pressão já tinha estabilizado, os remédios do hospital eram de UTI e já estavam funcionando para a pneumonia.

Triste, né?