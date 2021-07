Caio Castro ganha beijo de Grazi Massafera ao ficar em terceiro lugar na Porsche Cup

18/07/2021 | 12:10



Aconteceu no último sábado, dia 17, uma corrida decisiva da Porsche Cup. O encerramento do campeonato foi feito no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contou com um bom desempenho do ator Caio Castro! Depois de muito trabalho, o artista terminou em terceiro lugar na competição - e claro, fez questão de compartilhar um pouquinho de sua alegria em seu perfil oficial do Instagram.

Hoje um filme passou na minha cabeça... palco de tantas referências, de tantas vitórias, meus ídolos pisaram aí nesse pódio, e hoje eu tô aí!, escreveu Caio na rede social.

O astro também comemorou a presença de Grazi Massafera, sua namorada, no evento.

Ela foi..., comentou.

Ela fica tão orgulhosa, respondeu a atriz.

Mas não para por aí. A própria Grazi foi responsável por entregar o troféu de terceiro lugar para Caio. No pódio, os dois ainda trocaram um beijo e um abraço para celebrar a conquista.