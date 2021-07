O alerta da Toyota

Do Diário do Grande ABC



É, em sua totalidade, surpreendente a entrevista que o diretor de assuntos governamentais da Toyota, Roberto Braun, concedeu à repórter Yara Ferraz, deste Diário. O executivo diz que o governo federal precisa aprimorar as políticas públicas destinadas a evitar a evasão de grandes empresas do Brasil. Ele condena o modelo atual, baseado na concessão de incentivos fiscais a segmentos específicos, e sugere sua substituição pela simplificação tributária e redução dos encargos a todo setor produtivo. Eis alerta que deve ser considerado pelos agentes políticos do País, especialmente os representantes do Grande ABC, região ameaçada pela fuga de companhias importantes nos últimos tempos.

Ao defender sua tese, Braun utiliza argumento irrefutável. Ele lembra o exemplo da Ford. A companhia de origem norte-americana foi beneficiada nas últimas décadas por subsídios que custaram cerca de R$ 20 bilhões aos cofres públicos, o que não impediu que, na primeira turbulência, a montadora abandonasse São Bernardo, inicialmente, e próprio País, logo na sequência. A solução? A tão esperada reforma tributária, que poderia acabar com as cobranças em cascata e reduzir a complexidade do sistema, que exige das empresas alto investimento para decifrá-la. “A tributação no Brasil é muito complexa. Temos custo maior para gerenciar essa tributação”, reclama o executivo da Toyota.

Não dá para dizer que o diretor da montadora japonesa esteja errado, ou que exagera tanto no diagnóstico do problema quanto na apresentação de uma possível solução. O arcabouço tributário nacional é um emaranhado de obrigações que assusta – e, consequentemente, afasta – o investidor que pense em trazer seu negócio para o País, ou em aqui mantê-lo. Somente ampla reforma no sistema de cobrança de impostos no Brasil poderia mudar a história. Eis uma causa nobre pela qual os deputados federais deveriam lutar. O tema interessa sobremaneira ao Grande ABC, cujos eleitores, aliás, devem aproveitar o pleito do próximo ano para reforçar a bancada de representantes da região em Brasília.