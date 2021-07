Gabriel Medina diz que, sem Yasmin Brunet, não está 100% para as Olimpíadas - e público rebate: Melhor nem ir, então

18/07/2021 | 11:11



Como você viu, o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) não permitiu que Gabriel Medina levasse a esposa, Yasmin Brunet, como parte de seu staff para as Olimpíadas de Tóquio. Nas últimas semanas, o casal fez diversas reclamações sobre o ocorrido nas redes sociais, mas de nada adiantou. Medina, então, embarcou para a capital do Japão na madrugada deste domingo, dia 18, e assumiu, em entrevista para o UOL Esporte, que não está 100% para a competição.

- É chato, não estou indo 100%. É ela quem me dá força e eu gosto de estar junto dela.

Por outro lado, a modelo, que acompanhou o surfista no aeroporto, tentou ser mais otimista.

- Ele vai estar 100%, com certeza absoluta. É o melhor ano dele, ele nunca teve um início de ano tão bom. Tudo está dando certo para ele conseguir esse ouro e para ele ser tricampeão (mundial de surfe) esse ano., afirmou.

Acontece que a declaração do atleta não pegou bem nas redes sociais. Muitos internautas afirmaram, então, que se Medina não estava 100%, era melhor ele nem ir para Tóquio.

Tem uma menina de TREZE ANOS que vai competir numa Olimpíada, já está no Japão sem os pais e ninguém viu choro dela por causa disso, agora um cavalo igual o Medina não pode ficar 20 dias longe da mulher. Eu teria vergonha!, disparou uma usuária do Twitter.

Se Medina não vai estar 100% focado nas Olimpíadas porque Yasmin não vai, fica em casa, amor. Me poupe, todos os atletas deixam suas famílias para viajar, ninguém gosta, mas é necessário. Muito mimimi., declarou uma segunda.

Mãe do Medina, se um dia eu te critiquei, me desculpa. Esses dois são insuportáveis., acrescentou outro.

Como será que o Medina surfava antes de conhecer Yasmin?, brincou uma última.

No Instagram, Yasmin ainda fez questão de publicar uma mensagem de apoio ao marido.

Vi de perto sua preparação com todo esforço e dedicação do mundo. Você é incrível como atleta e como pessoa. Te amo muito, meu lindo. Vai com Deus e TRAZ O OURO., escreveu.