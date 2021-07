Após quadro delicado, Claudia Rodrigues é submetida a nova medicação: - Ela está passando muito bem, graças a Deus

18/07/2021 | 11:10



Boas notícias! Como você viu, o quadro de saúde de Claudia Rodrigues era extremamente delicado, já que muitas complicações poderiam fazer com que a artista sofresse graves efeitos colaterais, podendo chegar até mesmo ao óbito. Felizmente, a equipe médica de Claudia encontrou uma saída para deixar a humorista estável e mais confortável.

- Suspendemos a aplicação do Ocrevus hoje, porque além de todos os ricos que ela correria, ela também perderia a imunização da Covid. Então, por isso, optamos por antecipar a segunda dose da vacina da Pfizer para depois fazermos o Ocrevus, daqui há três meses., contou Adriane Bonato, assessora de imprensa de Claudia.

Bonato contou, ainda, que a comediante passará a tomar outro remédio nos próximos dias.

- Para ter mais segurança em esperar para fazer a dose da medicação, ela tomará uma outra medicação, também americana, chamada Midodrine, que serve para estabilizar a sua dysautonomia, o que evitará quedas e até surto, até que ela possa tomar o Ocrevus.

No entanto, Claudia também está com uma inflamação na região do braço, o que pode fazer com que ela seja submetida à cirurgia.

- Quanto à dor no braço, foi descoberta uma inflamação bem acentuada, por conta de uma ruptura parcial do tendão. Isso também causou a febre alta que ela teve. Optamos, então, por ela fazer a infiltração no braço, para fazer a fisioterapia depois e tentar recuperar o tendão. Caso não recupere, ela terá que fazer uma cirurgia para costurar o tendão.

Agora, a atriz já está bem melhor!

- Fizemos a infiltração e ela está passando muito bem, graças a Deus. Queria agradecer às mensagens de carinho, de força, que vocês têm nos dado neste momento tão difícil., concluiu Bonato.