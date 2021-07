Rafa Brites e Felipe Andreoli esperam pelo segundo filho juntos

18/07/2021 | 10:10



Rafa Brites e Felipe Andreoli anunciaram no dia 17 de julho que esperam pelo segundo filho juntos! Os dois, que já são pais do pequeno Rocco, contaram a novidade por meio do Instagram:

Acho que essa imagem nem precisaria de legenda! Esse é o abraço esmagado de um casal que há 11 anos constrói uma história muito lindona juntos, e um papai e uma mamãe que estavam ansiosos com esse resultado: Estamos Grávidos! E chorões!, escreveu a apresentadora na rede social.

Andreoli também se pronunciou em seu perfil: Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, portanto, esta foto deixa bem claro: ESTAMOS GRÁVIDOS! A gente tá muito feliz! E passamos aqui para compartilhar com vocês, que sempre demonstram carinho com a nossa família. Um grande beijo e simbora nessa linda jornada outra vez!

Fofos, não é?