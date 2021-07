Santo André implanta faixa de pedestres em tamanho estendido na rua Luis Pinto Flaquer

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/07/2021 | 13:17



A Prefeitura de Santo André implantou, na manhã desta sexta-feira (16), uma faixa de pedestres em tamanho estendido na rua Luis Pinto Flaquer, no Centro, da cidade. O local que interligará a rua Coronel Oliveira Lima ao novo calçadão da rua Senador Flaquer, próximo ao Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. O objetivo da sinalização é proporcionar maior segurança viária aos pedestres e aos motoristas que circulam neste espaço, devido à grande visibilidade que é proporcionada.

A nova faixa de pedestres foi pintada com cerca de 20 metros de extensão, medida superior ao tamanho padrão das demais sinalizadas na cidade, que é de quatro metros. Todo o entorno é composto por uma área de grande circulação de pedestres todos os dias, seja pela concentração de comércios ou com a circulação do transporte público, já que grande parte das linhas de ônibus municipais da cidade passam pela região e levam a vários bairros.

De acordo com a administração municipal, o munícipe pode solicitar a manutenção da sinalização horizontal por meio do aplicativo Colab, disponível nas plataformas digitais dos smartphones ou ainda pelo telefone 0800-0191944.