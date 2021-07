Do Dgabc.com.br



14/07/2021 | 20:43



Com greve dos ferroviários, os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vão parar de circular à meia-noite desta quinta-feira (15). A decisão se deu após audiência de conciliação no TRT (Tribunal Regional do Trabalho), que terminou sem acordo.

"O TRT propôs que a CPTM repusesse o salário em 6,22%, mas a empresa não aceitou. A categoria está cansada de tanto desrespeito e resolveu parar o serviço a partir da meia-noite dessa quinta”, esclareceu o presidente interino do Sindicato da Sorocabana, José Claudinei Messias.

Os Sindicatos da Sorocabana, de São Paulo e dos Engenheiros de São Paulo entraram com ação de Dissidio Coletivo de Greve no TRT solicitando que a empresa aceite os termos propostos no ACT 2021/2022 que foi parcialmente assinada, mas, justamente, as cláusulas econômicas não foram aceitas pela companhia que insistem em reajuste zero pelo segundo ano seguido.

“O ferroviário trabalhou toda a pandemia e se dedicou, já no ano passado a empresa não reajustou o salário e agora querem isso de novo, mas tudo aumentou, como os ferroviários vão ter condições de viver sem saber se vão conseguir pagar as contas”, indaga Messias.

Por enquanto, não há previsão de retomada do serviço.