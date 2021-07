Episódio do MasterChef tem participante com profissão de skatista, memes e insatisfação com o mezanino

14/07/2021 | 10:10



Parece que algumas novidades da oitava temporada do MasterChef Brasil não estão agradando a todos os telespectadores! Neste ano, a atração trouxe a proposta de que o mezanino poderia salvar um competidor da eliminação - mas, embora o cozinheiro salvo desta semana tenha causado comemoração entre alguns internautas, outros reclamaram da interferência no jogo! Enquanto isso, é claro, outros momentos do episódio que foi ao ar na última terça-feira, dia 13, também deram o que falar nas redes sociais.

O novo episódio, a primeira prova imposta aos participantes foi a preparação de pratos que destacassem um corte de alcatra, e quem levou a melhor foi alguém já com experiência no reality show: Daphne, que participou do MasterChef Junior seis anos atrás, quando tinha somente 13 anos de idade. A moça entregou um conjunto de alcatra selada com creme de cogumelo e alho-poró e batata na manteiga, arrancando elogios dos três chefs - especialmente de Helena Rizzo.

Mas não foi o talento de Daphne que chamou a atenção dos internautas, e sim a profissão da cozinheira que aparece em sua identificação nos depoimentos dos bastidores. De acordo com o programa, a profissão da moça é skatista!

Com a vitória, a skatista não apenas se safou da eliminação, mas também levou consigo para o mezanino os colegas Ana Karina e André. Os demais cozinheiros acabaram tendo que passar por uma prova extra, na qual deveriam identificar o maior número de ingredientes apenas com o olfato, enquanto estavam vendados. Pedro foi o único a se salvar, deixando o restante dos colegas para enfrentar mais um desafio.

Já a prova de eliminação foi outro momento que deu o que deu o que falar na web: o prato foi apresentado por ninguém menos que Zeca Camargo, que decidiu propor um prato italiano inspirado no filme A Grande Noite, de 1996. Além do nome da receita, tímpano, causar estranheza, a proposta também espantou os telespectadores: trata-se de uma espécie de torta, cujo recheio é uma combinação de macarrão, ovo, carne e molho de tomate, entre outros ingredientes em camadas.

Os internautas, é claro, não perdoaram o prato e logo causaram polêmica nas redes sociais, além de comentarem as dificuldades dos participantes com o desafio - como foi o caso de Amanda, que chegou a derrubar ingredientes no chão.

No fim das contas, os três piores pratos foram os de Amanda, Cristina e Gabriel, e foi aí que os fãs do programa expressaram descontentamento! Mais uma vez, o mezanino teve que salvar um dos três colegas para se safar da eliminação, com Cristina sendo a sortuda da vez. Embora alguns tenham comemorado a permanência da moça na competição, outros apontaram que a dinâmica está impedindo que os piores cozinheiros deixem o reality.

Cristina, aliás, já foi eleita como o melhor meme da edição! Isso porque, ao receber pesadas críticas dos chefs aos pratos entregues, a moça disparou uma frase que já foi adotada por muitos internautas - e até mesmo pelo chef Jacquin:

- Brasil, esquece esse episódio!

O chef francês gostou tanto da frase que afirmou que iria colocá-la em uma camiseta - e, na prévia do próximo episódio exibida ao final do programa, foi mostrado que ele realmente cumpriu a promessa!

O eliminado da vez acabou sendo o estudante de engenharia Gabriel, de 19 anos de idade. O rapaz, que é fã assumido de Erick Jacquin, ouviu do jurado que sua comida era sem graça. Eita! Os internautas, é claro, não ficaram muito satisfeitos com o resultado. E aí, o que você está achando da nova temporada de MasterChef?