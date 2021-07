Avanço da vacinação e fechamento às 22h animam shoppings

Flavia Kurotori

do Diário do Grande ABC



14/07/2021 | 09:51



O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a ampliação do horário de funcionamento estão animando os shoppings e lojistas. Tanto que nos últimos seis meses, ao menos 59 lojas foram inauguradas em centros de compras da região. Desde sexta-feira, o Plano São Paulo, que determina diretrizes para o comércio na pandemia, autorizou que o setor feche às 22h, como horário limite às 23h, e use até 60% da capacidade. Até então, os estabelecimentos estavam autorizados a operar até as 21h.

“É com muita felicidade que vemos as coisas voltando à normalidade, e a expectativa dos nossos associados começa a subir para este segundo semestre. Isso se deve a um contexto de vacinação acelerada, queda de casos da doença e também perspectivas positivas para a economia com a queda do dólar e retorno dos investimentos”, assinala Nabil Sahyoun, presidente da Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings).

A entidade não possui dados regionais, porém, a estimativa é que, no País, 14 mil lojas tenham fechado desde o início da pandemia, deixando cerca de 120 mil desempregados.

Na avaliação de Sahyoun, o consumo reprimido tem contribuído para alavancar as vendas. Inclusive, a tendência é de intensa abertura de novas lojas até o fim de 2021. Além disso, o Dia dos Pais, que será comemorado em 8 de agosto, pode trazer mais um alento aos comerciantes. Os shoppings do Grande ABC afirmam negociar com atuais e novos lojistas condições especiais de aluguel e condomínio durante a pandemia.

INAUGURAÇÕES

O andreense Shopping ABC recebeu 19 novas lojas no primeiro semestre de 2021 e mais 11 marcas devem inaugurar até o fim do ano, com destaque para os setores de alimentação e moda.

No Golden Square Shopping, em São Bernardo, foram 17 inaugurações no primeiro semestre, principalmente nos setores de gastronomia e serviços. Outras oito lojas estão previstas para os próximos meses. Na mesma cidade, o São Bernardo Plaza contou com sete aberturas, com destaque para restaurantes dentro e fora da praça de alimentação. Mais dez inaugurações são esperadas até dezembro.

Em Diadema, o shopping Praça da Moça registrou mais oito estabelecimentos, sendo seis lojas e dois quiosques nos ramos de alimentação e moda. Pelo menos mais oito marcas devem inaugurar até o fim do ano. No Mauá Plaza, no município homônimo, foram oito inaugurações no primeiro semestre e mais nove devem iniciar as atividades até o fim deste ano. Os principais segmentos dos novos empreendimentos são moda, calçados e serviços.

Os demais shoppings da região não responderam até o fechamento desta edição.

Kekala inaugura segunda unidade na região

A Kekala inaugurou neste mês um quiosque no Shopping ABC, em Santo André, a segunda loja do Grande ABC – a primeira fica no Grand Plaza, na mesma cidade. A rede de franquias de picolés customizáveis planeja, até o fim deste ano, unidades em São Bernardo, São Caetano e Diadema, como parte do plano de saltar dos atuais 18 para 50 pontos de vendas no País. A franquia parte de R$ 129 mil.

Segundo Amanda Tonon, criadora e CEO, a região é estratégica para os negócios da marca. “(O Grande ABC) Tem um crescimento muito bacana, um púbico muito bom e já estamos negociando mais três unidades. É uma região essencial para expandirmos”, avalia. Ela afirma que a principal divulgação é feita pelo próprio cliente, já que toda a experiência é ‘instagramável’, ou seja, chama atenção nas redes sociais, gerando engajamento.

A primeira unidade da Kekala foi inaugurada na Capital em dezembro de 2019, após três anos de pesquisa para viabilizar um picolé que pudesse ser recheado na hora. O diferencial é que o cliente pode escolher a base, o recheio e a cobertura. Mesmo com a pandemia, a marca vendeu mais de 260 mil picolés em 2019, faturando R$ 6 milhões. Atualmente, a empresa, que possui fábrica própria, é responsável por 150 empregos diretos e indiretos.

App de saúde inicia atendimento em S.Bernardo

A Beep Saúde, startup de saúde domiciliar, iniciou as operações em São Bernardo no último mês. Com investimento de R$ 150 mil, a empresa atende todo Grande ABC. “A região é fundamental para a economia. A área industrial comporta, segundo dados mais atuais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mais de 2,8 milhões de habitantes. Sendo, portanto, de grande valia para nós”, afirma Vander Corteze, CEO da startup.

Com a ampliação, a projeção é chegar a 100 profissionais cadastrados – atualmente são 54. “A expectativa é de constante crescimento. Vamos gerar novos empregos com frequência em São Bernardo, cidade escolhida por apresentar uma ótima logística para o nosso modelo de negócio. Os principais cargos abertos são voltados para profissionais da saúde, além dos motoristas.”

A proposta da startup é viabilizar agendamento de procedimentos, como exames laboratoriais e aplicação de vacinas para serem realizados em domicílio com baixo custo e sem taxas adicionais.