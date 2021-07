Pio e Pedrinho pedem PSDB regional protagonista em 2022

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



14/07/2021 | 01:07



Os presidentes das câmaras de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), e de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), se encontraram ontem para discutir o papel do tucanato do Grande ABC na eleição do ano que vem. A dupla considerou que, pelo tamanho da legenda, a região precisará ter papel de destaque nas costuras eleitorais ao Estado e ao governo federal no pleito de 2022.

Além de mandatários dos legislativos de suas cidades, os tucanos foram os campeões de voto no ano passado – Pedrinho atingiu 5.713 adesões e Pio, 3.008. Além disso, integram bancadas robustas nas casas. Em Santo André, são seis vereadores do PSDB. Em São Caetano, cinco.

“Foi uma visita dele de cordialidade, mas que pudemos conversar bastante sobre os assuntos administrativos e também partidários. Fizemos uma boa avaliação do processo eleitoral do ano passado, analisando 2022 e 2024. O principal (no quesito eleitoral) é ressaltar a importância do PSDB do Grande ABC, de como ele tem de ser protagonista nas eleições estadual e nacional do ano que vem”, comentou Pio.

“O PSDB tem um time de bons políticos no Grande ABC e isso é fator determinante do peso do partido. A eleição do ano que vem será muito importante e o Grande ABC precisa estar inserido no contexto”, considerou Pedrinho.

A região elegeu dois prefeitos – Paulo Serra, em Santo André, e Orlando Morando, em São Bernardo – e aguarda desfecho da situação de São Caetano, onde o tucano José Auricchio Júnior foi o mais bem votado em 2020, porém, teve a votação anulada por condenação eleitoral (ele busca recursos no Tribunal Superior Eleitoral para ser empossado).

Segundo o andreense, houve também troca de experiências administrativas dos legislativos. Ele quis saber como funciona o sistema de segurança por câmeras que existe em São Caetano. Pedrinho decidiu dar celeridade à instalação dos equipamentos depois do episódio ocorrido em meio às votações da reforma da Previdência andreense, quando um veículo oficial quase foi incendiado.

“Foi uma conversa muito boa, pudemos trocar muitas figurinhas sobre o andamento das duas câmaras. Eles têm avançados alguns pontos que pretendemos implementar por aqui e é importante conhecer sistemas que dão certo, como o circuito de segurança na Câmara de São Caetano”, discorreu Pedrinho.