Avante de S.Caetano entra em colisão

Raphael Rocha



14/07/2021 | 00:59



A temperatura no Avante de São Caetano subiu. A cúpula municipal decidiu expulsar Rodrigo Sodré, candidato a vereador no ano passado com 520 votos, mas não explicou os motivos nem comunicou oficialmente o filiado. No documento assinado pelo presidente da legenda na cidade, o ex-deputado estadual Marquinho Tortorello, o Avante optou por ejetar Sodré porque “recepcionou denúncias graves”. Marquinho relatou ainda que o conselho de ética da legenda analisou as reclamações e, por unanimidade, aprovou a expulsão. Sodré, por sua vez, reclamou internamente sobre o que aponta como unilateral a decisão. O que se comenta é que o candidato a vereador de São Caetano foi expulso pelo apoio declarado ao ex-prefeiturável Fabio Palacio (PSD) se houver nova eleição à Prefeitura da cidade. O Avante é um dos partidos mais fiéis à gestão do prefeito Tite Campanella (Cidadania), tendo, inclusive, o líder de governo na casa, o vereador Gilberto Costa. O assunto deve ganhar novos capítulos, uma vez que as direções nacional e estadual já foram acionadas para acompanhar o caso.

Desafio

Políticos de Santo André, ao ler a coluna ontem, lançaram um desafio ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Se o são-bernardense ficou tão incomodado em ser superado pelo correligionário Paulo Serra na avaliação de governo medida pela pesquisa Diário/Badra e tentou desqualificar o estudo, que ele escolha um instituto para aferir a popularidade de ambos. “Certeza que o governo de Santo André será melhor em qualquer pesquisa que ele contratar”, disse um aliado do Paço andreense.

Novo tucano

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), está de malas prontas para o PSDB. Ele deve anunciar nos próximos dias a filiação ao tucanato. Claudinho vai mudar de partido pelas mãos do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que virou uma espécie de mentor político. Uma década atrás, Claudinho era considerado o xodó do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando, no PT, se lançou candidato à Prefeitura de Rio Grande pela primeira vez.

Contas – 1

As contas de 2016 da Prefeitura de Mauá, último ano de gestão do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT), chegaram à Câmara ontem. Com parecer negativo do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a contabilidade interessa, e muito, ao atual prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

Contas – 2

Naquele ano, Marcelo Oliveira era presidente da Câmara de Mauá. Donisete, por sua vez, havia perdido seu vice, Helcio Silva (PT), um ano antes – Helcio renunciara para assumir mandato-tampão de deputado federal. Assim, Marcelo virou uma espécie de vice de Donisete. E o então prefeito tirou férias na ocasião, deixou Marcelo como prefeito interino por um período e o TCE incluiu o nome do petista na lista de responsáveis pelas contas.

Férias

Secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura tirou a semana de férias. Será substituída no período por Marisa Catalão, que tem longa trajetória em cargos de primeiro escalão no Palácio da Cerâmica.

Covid

Os ex-vereadores José Montoro Filho, o Montorinho, e José de Araújo, ambos de Santo André, foram diagnosticados com Covid-19. Os dois foram internados e, segundo a família deles, o quadro é estável.

Visita

Presidente do PSDB na Capital, Fernando Alfredo esteve ontem no Diário e foi recebido pelo diretor-superintendente do jornal, Marcos Bassi. Conversaram sobre o cenário eleitoral do ano que vem, tanto na corrida ao governo do Estado quanto na disputa presidencial. O tucano também assegurou que o PSDB voltará às ruas, nos protestos contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido).