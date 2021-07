Ex-número 7, Dudu usará a camisa 43 em sua segunda passagem pelo Palmeiras

10/07/2021 | 12:40



De volta ao Palmeiras depois de passagem pelo futebol árabe, o atacante Dudu não vai poder usar a camisa que consagrou. O número 7 hoje pertence a Rony. Então, o atacante estreará sua segunda passagem pelo clube alviverde com uma combinação alternativa: 43, em alusão à soma dos números 4 e 3, totalizando 7.

Dudu usou a camisa 7 entre os anos de 2015 e 2020, e com ela escreveu grande história. Durante esse período, o atacante ganhou nada menos que cinco títulos: uma Copa do Brasil (2015), dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018), um Campeonato Paulista (2020) e uma Copa Libertadores (2020). Em fevereiro de 2020, completou 300 jogos defendendo as cores do Palmeiras.

"Todo mundo sabe que tenho uma forte relação com a 7, e a minha história no clube está diretamente ligada a ela", disse Dudu ao site oficial do Palmeiras. "Mas quem me conhece sabe que eu respeito, demais, todos os meus companheiros e, neste momento, ela tem dono. E o Rony a está representando muito bem, por sinal."

Então, ele explicou que achou uma 'forma nova' de fazer referência ao número com o qual se tornou ídolo da torcida. "Resolvi pegar o 4+3, que, no fim das contas, também é o 7. Agora, usarei a 7 de uma forma diferente e espero que a torcida goste", esclareceu.

Esta será a numeração fixa de Dudu em toda a temporada. O atacante até pode entrar em campo diante do Santos, neste sábado, no Allianz Parque. Mas sua utilização pelo técnico Abel Ferreira ainda é uma incógnita e depende muito ainda de sua evolução física. No entanto, na Libertadores, em que tem um compromisso nesta quarta-feira com a Universidad Católica, no Chile, Dudu já vestirá a 43 no lugar do zagueiro Jhow.