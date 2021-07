Por que os peixes conseguem respirar embaixo d'água?

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/07/2021 | 00:01



Os peixes conseguem respirar debaixo d’água porque possuem órgão respiratório chamado brânquias, que têm função semelhante à dos pulmões nos seres humanos, embora funcionem de forma diferente.

No caso dos peixes, as moléculas de exigênio entram pela boca misturadas com as de hidrogênio, na forma de água. Elas seguem até as brânquias, ou guelras, onde são filtradas por pequenos cílios, que retiram impurezas, como restos de alimentos ou areia.

Depois disso, a água passa por nova etapa, onde acontece a troca gasosa, ou seja, oxigênio é captado por vasos sanguíneos que irrigam todo o corpo do animal e o gás carbônico é liberado na água por abertura que fica na cabeça do peixe.

Com isso, se os peixes forem retirados do lugar em que vivem, eles não vão conseguir respirar, pois não conseguem retirar o ar do ambiente para as brânquias. Ou seja, têm fora da água a mesma dificuldade que os seres humanos possuem para respirar dentro dela.

Com relação ao tempo em que os peixes conseguem ficar fora da água, ele pode variar muito, a depender da espécie e do ambiente em que vivem. Alguns chegam a suportar horas.

Mas no universo aquático nem todos os animais marinhos têm o mesmo processo de respiração. Alguns animais invertebrados, como os corais e as águas-vivas, não possuem um sistema respiratório, e essas trocas gasosas acontecem diretamente entre as células do corpo e o ambiente.

Já no caso das baleias, que são mamíferos, e as tartarugas marinhas, répteis, elas conseguem permanecer longos períodos dentro da água, mas, de tempos em tempos, precisam nadar até a superfície para captar o oxigênio do ar e respirar. Esses animais, diferentemente dos peixes, não possuem brânquias e sim, pulmões.