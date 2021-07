China: PBoC corta compulsório bancário em meio ponto porcentual

09/07/2021 | 09:15



O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira um corte no compulsório para os bancos no país, a fim de ajudar a impulsionar a segunda economia mundial. O PBoC disse que a medida entra em vigor no dia 15 de julho, com um corte no compulsório de meio ponto porcentual.

Com a redução, a média ponderada do compulsório bancário no país estará em 8,9%. Na quinta-feira, o Conselho Estatal chinês, o gabinete do país, já havia sinalizado o uso de instrumentos de política monetária, incluindo um corte no compulsório, para sustentar a economia real, especialmente pequenas e médias empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.