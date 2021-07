Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



09/07/2021 | 00:01



Após o Diário mostrar, há uma semana, reclamação dos moradores da Rua Martini, no Rudge Ramos, em São Bernardo, sobre movimentação atípica causada por funcionários da Flash Courier, que tem centro de logística na via, a empresa se manifestou e disse que atua para minimizar impactos na vizinhança.

De acordo com gestores da Flash Courier, foram feitas conversas com funcionários e reuniões com moradores, além de adoção de medidas técnicas, como estudo de impacto sonoro, para amenizar o barulho e a movimentação de automóveis, motos e até caminhões que circulam pelo local. A empresa disse ainda que efetuou a troca de alguns veículos de transporte interno e passou a utilizar modelos elétricos com a intenção de tentar fazer menos barulho.

Os moradores, entretanto, alegam que as mudanças não surtiram efeito. Conforme Mônica von Galen Braz, 45 anos, e que vive há 16 no local, foram os moradores que buscaram contato com a empresa para resolver os transtornos. “Da mesma forma que a Prefeitura (de São Bernardo) mentiu para o Diário, quando disse que faz fiscalização, sendo que nunca veio fiscalizar, a empresa está mentindo. Ela não fez nada”, sustentou Mônica. O Diário teve acesso a vídeos que mostram funcionários gritando na rua e até assaltos. Algumas casa têm sofrido problemas estruturais devido ao tráfego de veículos pesados.

Nessa questão, a empresa alega que os veículos da frota não vão passar mais pela Rua Martini. “A partir de agora, os caminhões de grande e médio portes farão trajeto por dentro dos espaços pertencentes ao supermercado próximo da nossa localização”, declarou a empresa.

A Prefeitura de São Bernardo tem declarado que realizou fiscalização e que a via conta com sinalização de restrição de veículos pesados.