Praça do Carmo. A primeira da cidade. Referência histórica e religiosa de Santo André.

Maria Claudia Ferreira criou o blog Santo André Ontem e Hoje em 1916, verdadeiramente um tesouro a preservar a iconografia da cidade, com pitadas saborosas sobre o Grande ABC. São mais de 40 mil seguidores, entre os quais Cida Simões, que tem fornecido imagens belíssimas como esta, da Praça do Carmo em 1953, quando das bodas de ouro dos seus avós, José Simões e Maria da Conceição.

A Praça do Carmo foi a primeira de Santo André, um jardim construído no entorno da igreja, o que remonta à primeira metade do século XX.

Claudia, a editora e animadora cultural do blog, vai além e pesquisa fontes primárias e secundárias, como o desta notícia publicada em O Estado de S. Paulo, em 7 de maio de 1930.

Naquele tempo, o Grande ABC de hoje era o município de São Bernardo, sem o apêndice ‘do Campo’ no nome, que esta é outra história. O blog da Claudia ajuda a entender essas nomenclaturas.

Curtam, pois, as duas imagens.

Em 8 de julho de...

1901 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): casaram-se Francisco Machado e Libânia Augusta da Silva.

1921 – O professor Francisco Marcellino Ribeiro Marcondes era nomeado para a escola noturna da Estação de São Caetano, em substituição ao professor Ubaldino Antunes de Oliveira.

1956 – General Motors do Brasil promovia concurso comemorativo do 100.000º refrigerador produzido pela Frigidaire em São Caetano. Dezenove geladeiras seriam sorteadas na rede de concessionárias da GMB.

1991 – Reaberta a agência central dos Correios de Santo André, considerada a terceira em tamanho do Estado de São Paulo e a segunda do Grande ABC – depois do posto pioneiro da Vila de São Bernardo.

A agência andreense permanecia na Praça IV Centenário, onde está até hoje, desde a sua inauguração no local, em 1951. Anteriormente, ocupou outros endereços em Santo André, desde 1891.

Em 1991, a agência de Santo André foi reaberta com novos serviços: fila única, posto telefônico da CTBC e guichê filatélico. A chefia era ocupada por Heroni Menezes.

Hoje

Dia do Panificador ou do Padeiro; padroeira: Santa Isabel (cuja data é 4 de julho).

Diário há meio século

Quinta-feira, 8 de julho de 1971 – ano 13, edição 1581

Lazer – A partir de amanhã (9 de julho de 1971), no Cine Tangará, em Santo André, O Transplante, com Carlo Giuffré e Graziella Granata. CinemaScope colorido.

Nota – O CinemaScope foi uma tecnologia de filmagem e projeção que utilizava lentes anamórficas criada pelo presidente da Twentieth Century Fox em 1953. Foi utilizada entre 1953 e 1967 para a gravação de filmes widescreen, marcando o início do formato moderno tanto para a filmagem quanto para a exibição de filmes.Fonte: Wikipédia

