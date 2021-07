Nasce o trem elétrico. É o fim do maria fumaça. Cremalheira ofusca o funicular.

CANTA ITÁLIA

Homenagem desta audição: Gilberto Laporta, veterano da Simca/Chrysler. Produção: Cezar Lívio.

Em 7 de julho de...

1901 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (hoje da Serra): “Realizaram-se com pompas as festividades em louvor a São João, havendo procissão até ao rio, na noite do dia 23 (de junho de 1901), com notável acompanhamento, parecendo-nos mesmo que não houve um só habitante desta localidade que deixasse de acompanhá-la. Houve ladainha na capelinha. Entre os organizadores da festa, Manoel Marques”.

1921 – Reaparecia Il Piccolo, sob direção de Dionísio Hala. O vespertino italiano editado em São Paulo estava suspenso desde a morte do seu diretor, jornalista Paulo Mazzoldi.

Nota – Il Piccoli completava seis anos de circulação, provavelmente chegando à colônia italiana da região.

1956 – Movimento no Norte de Goiás e Sul do Maranhão pela constituição do Estado de Tocantins.

Reaberta, no Parque do Ibirapuera, a Exposição de História de São Paulo no Quadro da História

do Brasil.

“Grupo do Brasil Unido”, entre os oficiais das Forças Armadas, pregava a ditadura militar no Brasil.

1991 – O Movimento Popular da Região Leste de Santo André organizava manifestação de protesto, na Vila Guaraciaba, pedindo agilização das obras de transformação do Tancão da Morte, onde 14 pessoas morreram afogadas nos últimos cinco anos. Enquanto acontecia o protesto, o garoto Antonio Marcos Santos Costa nadava no local.

O prefeito Amaury Fioravante, de Mauá, inaugura uma brinquedoteca no Parque das Américas.

Diário há meio século