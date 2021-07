Obituário - 7 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/07/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Antonio Ramos de Aguiar, 92. Natural de Portugal. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Durvalino Justiniano de Pinho, 91. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Iracy Diós Lavric, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Boa Vista, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Alberto Grigatti, 87. Natural da Itália. Residia em Utinga, Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Antonio Duarte, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Cavarzari, 79. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Jardim Aclimação, em Santo Andre. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelino Felisbino Berto, 71. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudinei Francisco de Jesus, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Rogério Ribeiro, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eliezer Sola de Jesus, 31. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Mecânico. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thabata Cristina dos Santos Rocha, 30. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Vendedora. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Enovais de Magalhães, 86. Natural de Santo Antonio dos Leverges (Mato Grosso). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Olga Rozani de Almeida, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Oswaldo Pelegrini, 98. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Olga Ludwig, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Terezinha Alves Clementino, 72. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal.

Alair Delfino Floriano, 66. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no Jardim das Nações, bairro Taboão, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Carlos Umberto Santos Galvão, 65. Natural de Maracás (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 3, em Santo André.

Maria das Graças Nobre, 63. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Elionai da Silva Oliveira, 58. Natural de São João do Caiuá (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Ana Maria Medeiros da Silva, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério Municipal.

Nilton Lino da Silva, 51. Natural de São Gabriel da Palha (Espírito Santo). Residia no Jardim Guacuri. Dia 3. Cemitério Municipal.

Francisco Anjos de Paiva, 47. Natural de Vera Cruz (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Vera Cruz (Rio Grande do Norte).

Érica Barbosa de Oliveira da Silva, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Vale da Paz.



M A U Á

Carlos dos Santos, 78. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 3, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria Helena de Azevedo dos Santos, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria Lídia da Silva, 74. Natural de Bugre (Minas Gerais). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Manoel Vitorino da Paixão, 82. Natural de Barra (Bahia). Residia no bairro Palmeiras, em Suzano (São Paulo). Dia 3, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Jacira dos Santos Felício, 67. Natural de Natividade da Serra (São Paulo). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Diadema. Cemitério São José.

José Vanderla do Nascimento, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Tatiana de Oliveira Santos, 40. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.