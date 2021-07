Hamburgueria inaugura unidade na Cervejaria Madalena, em Santo André

da Redação



02/07/2021 | 17:05



A Cervejaria Madalena, localizada no Bairro Santa Maria, em Santo André, conta agora com mais um atrativo gastronômico. A hamburgueria Busger está de volta ao Grande ABC com unidade que funciona inicialmente apenas nos sistemas de retirada e delivery.

“A Madalena é um parceiro nosso faz anos. Agora surgiu essa oportunidade da loja para delivery e a cervejaria fica num ponto estratégico, que também é perto de São Caetano. Desde que saímos daqui da região, em 2019, o pessoal pedia bastante o nosso retorno”, disse o sócio-fundador da rede, Rodrigo Arjonas. O intuito também é focar no atendimento ao público da cervejaria durante os eventos, que devem ser retomados com o avanço da vacinação contra a Covid-19.

Tradicionalmente conhecida pela atração principal, os ônibus de 12 metros de comprimento, a hamburgueria faz sua estreia na primeira unidade sem o veículo. Anteriormente, a marca teve restaurantes em Santo André e São Bernardo. “A nossa ideia é voltar em 2022 com um ponto fixo”, afirmou Arjonas.

A nova unidade gerou, aproximadamente, oito empregos diretos, com capacidade de ampliação após o início do atendimento dos eventos. O preço de uma franquia do Busger fica em torno dos R$ 500 mil com o ônibus, porém o modelo delivery fica em torno de R$ 80 mil a R$ 150 mil.

O Busger oferece 13 opções de hambúrgueres feitos com cortes de carnes especiais, além de uma opção vegetariana. Os pedidos podem ser feitos, de terça a domingo, das 18h às 23h, por meio dos principais aplicativos de delivery. Para beber, há sucos e refrigerantes nacionais e importados e cervejas e chopps premium Madalena.