Razer lança controle para iPhone que acessa plano de assinaturas do Xbox

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/06/2021 | 09:18



A Razer anunciou nesta segunda-feira (28) o lançamento do Razer Kishi Universal, um controle para iPhone que consegue acessar os jogos do serviço Xbox Game Pass Ultimate. O produto tem preço sugerido de R$ 1.189,90 e chega ao mercado brasileiro em julho. Na compra do gadget, os usuários que não tiverem o plano vão ganhar 90 dias gratuitos para aproveitá-lo no console, PC e celular.

O controle para iPhone tem recursos específicos para games mobile, dando ao usuário mais precisão e controle por meio de botões analógicos clicáveis, botão multifuncional com layout completo e um D-pad de 8 direções. O Razer Kishi Universal tem o mesmo design ergonômico e confortável que sempre foi um diferencial dos controles da marca e adiciona à linha um visual com botões monocromáticos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja imagens do controle para iPhone da Razer: