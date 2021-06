Após sofrer agressão do ex-namorado, Silvye Alves volta a trabalhar

29/06/2021 | 09:10



Como você acompanhou, Silvye Alves foi agredida recentemente pelo seu ex-namorado, Ricardo Hilgenstieler, e após todo o susto e ter passado por uma cirurgia, a apresentadora voltou ao trabalho.

Durante o programa, Silvye teve a oportunidade de até fazer um discurso bem poderoso sobre ter tido a coragem de denunciar um agressor, mas não deu muitos detalhes até porque o caso segue em segredo de justiça.

- Hoje é um dia muito importante pra mim. Estar aqui com vocês não é só estar de volta. Isso representa um marco na minha vida. Muitos esperavam que eu comentasse o caso, porém, não posso fazer isso, porque corre em segredo de justiça, mas, sim, eu posso dizer de coração cheio que fui muito mulher, fui muito forte em lutar e denunciar. Fui muito forte em mostrar pro meu filho que, apesar da violência sofrida, ele tem uma mãe guerreira, que nunca vai se calar diante de um absurdo desse. Que ele tem uma mãe que ensinou que em mulher não se encosta a mão.

Além disso, neste mesmo breve discurso que a apresentadora fez durante o programa que tem na Record TV, ela ainda falou da infinidade de relatos que tem recebido em suas redes sociais de outras mulheres que também são vítimas de violência.

- E a vocês, mulheres, que me enviaram tantos relatos de violência, eu me comprometo, mais do que antes, eu quero ajudar vocês. Contem comigo com esta causa tão esquecida pelas autoridades. Obrigada pelo amor e carinho de todos, de todo o Brasil. Percebem que estou emocionada. Não seria diferente. E que Deus abençoe todos vocês.