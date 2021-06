Santo André e Ribeirão antecipam vacinação para moradores de 40 anos

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



29/06/2021



Mais duas cidades do Grande ABC avançaram na campanha de vacinação contra a Covid-19. A partir de hoje, Santo André e Ribeirão Pires vão imunizar munícipes com 40 anos ou mais. A faixa etária já vinha sendo contemplada em São Bernardo, Mauá e Diadema. São Caetano vacina atualmente moradores com 46 e 47 anos e Rio Grande da Serra atende os munícipes a partir de 43 anos.



Em Santo André é necessário fazer o agendamento por meio do site psa.santoandre.br/vacinacovid, onde o morador consegue escolher onde quer ser vacinado e o horário. Todos os munícipes deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovante de residência e documento de identidade.



“Continuamos com o planejamento e infraestrutura para vacinar a nossa gente o quanto antes. Agora, vamos imunizar 40 anos ou mais. Já protegemos 58% da população adulta da cidade. Uma vitória da ciência e do SUS (Sistema Único de Saúde), que nos ajuda a salvar vidas e a resistir à pandemia”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).



Apesar do avanço da vacinação em Santo André, a Secretaria de Saúde alerta sobre a necessidade de manter os protocolos sanitários com a higienização das mãos, distanciamento e utilização de máscara. Para esclarecer dúvidas e obter informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura, há também o telefone 0800-4848004.



Em Ribeirão Pires não é necessário fazer o agendamento. O munícipe pode ir direto na estrutura montada no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193), das 8h às 16h, que está preparado para receber tanto pedestres quanto no formato drive-thru.



Para a imunização, é necessária a apresentação do CPF, comprovante de residência de Ribeirão Pires no nome da pessoa e cadastro impresso no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) do governo do Estado. De acordo com a Prefeitura, desde o dia 21, a Secretaria de Saúde está aceitando como comprovante de residência a apresentação do título de eleitor da pessoa ou o e-título. A medida visa atender àqueles munícipes que por algum motivo não possuem comprovante de residência em seu nome.



Ontem, as cidades do Grande ABC aplicaram 29.587 doses da vacina, sendo 27.701 referentes à primeira dose e 1.886, à segunda, que inclui também as pessoas protegidas com o imunizante da Janssen, que é de dose única. Assim, 40% da população da região iniciou o esquema vacinal (53% se considerarmos apenas as pessoas com 18 anos ou mais) e 12,3% já estão com a proteção completa (16,3% dos adultos).