Operação conjunta fecha dois ferros-velhos em Santo André

29/06/2021 | 00:50



Dois ferros-velhos foram lacrados por falta de documentação nos bairros Valparaíso e Jardim Paraíso, ambos em Santo André, na manhã de ontem. Além destes, outros quatro estabelecimentos do mesmo tipo foram vistoriados nos bairros Vila Palmares e Vila Bastos, sendo que dois foram notificados para regularização do espaço e os outros dois estavam fechados, impossibilitando a entrada dos agentes.



Os estabelecimentos foram alvo de ação conjunta entre o Departamento de Controle Urbano de Santo André, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), GCM (Guarda Civil Municipal) e a Polícia Civil.



A força-tarefa foi motivada após Santo André ter sofrido nas últimas semanas diversos furtos de portões e grades residenciais, além de grelhas e tampões de ferro usados em poços de visita, fios de cobre, entre outros itens.



Só no último mês, 76 objetos de ferro utilizados nos sistemas de drenagem, como ralos-grelha e tampões, foram subtraídos em diversos pontos da cidade. No entanto, desde o início do ano o município tem registrado episódios frequentes de furtos deste tipo de material.



Conforme a Prefeitura, durante a operação de ontem muitos itens dos quais há recorrentes furtos foram encontrados, inclusive portões, porém, de acordo com a administração, “não se pode afirmar quais são fruto de ação de criminosos”.



Os ferros-velhos foram mapeados pela GCM e a expectativa é incluir outros estabelecimentos ao longo dos próximos dias. Além da operação de ontem, o Semasa já entregou panfletos à população orientando munícipes e comerciantes para que não comprem ou vendam ralos, grelhas, portões, grades sem verificar qual é a procedência. Tal ato configura-se crime, previsto no Código Penal, artigo 180, que prevê reclusão de um a quatro anos, e multa.



A orientação do Semasa é para que, caso a população verifique a ausência desses materiais ou flagre casos de furtos, que ligue para a central de atendimento do Semasa (0800-4848-115) ou envie mensagem por meio do site www.semasa.sp.gov.br no link fale conosco. Há ainda a opção de entrar em contato com a GCM por meio do número 153 ou pelo telefone 4428-1700.