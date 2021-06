Temperatura despenca e chega a 6ºC hoje na região

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



29/06/2021 | 00:48



Os termômetros no Grande ABC devem chegar a 6ºC hoje em razão de frente fria que se aproxima da região. A situação fez com que as cidades elaborassem ações com intenção de minimizar o frio para a população que vive em situação de vulnerabilidade social e que acaba passando a noite nas ruas.



De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade de Santo André deve ser uma das mais castigadas com o frio hoje, iniciando o dia com 6ºC. A temperatura tende a subir um pouco durante o dia e pode chegar a 17ºC, mas deve cair novamente à noite. Por meio das redes sociais, a Prefeitura alertou os moradores sobre a queda brusca na temperatura e vai fazer busca ativa por pessoas que moram nas ruas. “Os abordados deverão receber lanche, roupas, cobertores e máscaras de proteção. O município conta com 180 vagas de abrigos, podendo ser ampliadas em caso de necessidade, por meio de espaços emergenciais”, divulgou o Paço. A cidade mantém o número de WhatsApp 93342-4178, que funciona 24 horas, para receber informações de pessoas que estejam em dificuldade nas ruas.



O frio vai seguir forte pelo menos até sexta-feira. Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra a previsão de mínima é de 7ºC amanhã. Na quinta-feira, a temperatura cai mais ainda e pode chegar a 5ºC. A Prefeitura de Ribeirão Pires disponibilizará hoje dois veículos com equipes de assistência social que vão abordar pessoas em situação de rua. A ideia é convidar esta camada da população para a Casa da Acolhida.



A Prefeitura de São Bernardo, por meio de nota, informou que deu início à Operação Cobertor que Salva no dia 22 de junho e que a ação visa intensificar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. “Até 21 de setembro a equipe do serviço de abordagem da Secretaria da Assistência Social ampliará sua atuação em todo o território do município, durante 24 horas, em especial nas madrugadas, convidando a população que está nas ruas para pernoitar nos abrigos ofertados pela administração.”



São Caetano informou que a Operação Baixas Temperaturas foi iniciada em junho. Durante todo o ano, equipe especializada realiza abordagens a pessoas em situação de rua, mas que estas ações se intensificam nas noites e madrugadas mais frias. “A ação dos educadores sociais da equipe é reforçada sempre que a temperatura atinge ou se apresenta inferior a 13º C, ou ainda, se a sensação térmica for equivalente”, afirma a nota.



Desde maio, Mauá colocou na rua a Operação Inverno Solidário e intensifica as ações de acolhimento da população em situação de vulnerabilidade. “Além de continuar o trabalho de ofertar abrigo, higiene e alimentação no recém-reformado Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), o objetivo da parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência Social é arrecadar roupas”, informou.



Diadema montou a Operação Inverno, que ofertará café da manhã em abrigos e também ducha com água quente às pessoas em situação de rua. “Se houver algum chamado nesta situação ou identificação de pessoas em situação de rua, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) será acionado e irá até o local para pegar a pessoa e levar até o hospital municipal para avaliação. Se tiver tudo bem clinicamente, a pessoa será encaminhada ao albergue.”