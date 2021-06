Roberta Miranda se emociona antes de se apresentar no Altas Horas: - É muito angustiante tudo isso que a gente está vivendo

27/06/2021 | 15:10



Roberta Miranda não conseguiu segurar a emoção antes de se apresentar no programa Altas Horas do último sábado, dia 26! A cantora chorou durante a passagem de som e Serginho Groisman perguntou:

- Roberta, eu soube que na passagem de som teve um crise de emoção, não é?

A artista explicou o motivo de seu choro:

- É muito angustiante tudo isso que a gente está vivendo. O derramamento aqui de lágrimas foi: Poxa, quanto tempo que eu não visto a artista, né? Para cumprir a sua função, que é a sua arte. Essa emoção aflora mesmo.

Roberta ainda desabafou sobre a situação causada pela pandemia de Covid-19:

- A gente está aí, lutando por dias melhores, lutando principalmente pela vacina, lutando por dignidade, e tudo isso me faz bastante triste. Não pense que meus dias são lindos, porque eles não são. Eles são bastante angustiantes, digamos assim. Mas estou feliz de estar com você, eu te amo. Feliz de estar aqui com meus colegas, com essa plateia maravilhosa.