Grávida, Bianca Andrade curte festa junina com o namorado: Primeiro arraiá em casa

27/06/2021 | 13:10



Bianca Andrade, ou Boca Rosa, curtiu a festa junina ao lado do namorado, Fred! A influenciadora, que está grávida do primeiro filho, exibiu o barrigão e publicou a comemoração no Instagram: Primeiro arraiá em casa da família Bied.

Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, curtiram a data ao lado dos filhos! Nas redes sociais, ele publicou um clique do momento e se derreteu pela família: Minha vida toda em uma foto!

Tiveram até famosos que usaram a data para casar! Foi o caso de Maiara e Fernando Zor, que entraram no clima e fizeram um casamento de mentirinha de festa junina. O cantor brincou: Caseeeei, gente!

Roberto Justus aproveitou o clima junino para postar uma foto abraçado com a esposa, Ana Paula Siebert. Com a minha caipirinha, no jantar junino com amigos queridos?, escreveu o empresário.