Luana Piovani abre álbum de fotos com o namorado e fãs elogiam o casal: Um homem à sua altura

27/06/2021 | 11:10



O amor está no ar para Luana Piovani! A beldade está em um relacionamento com Lucas Bittencourt, e resolveu fazer uma homenagem ao amado. No Instagram, a atriz publicou um álbum cheio de fotos românticas do casal durante uma viagem por Ibiza, na Espanha, e na legenda se declarou:

Nosso primeiro verão.

Os fãs adoraram os cliques e não pouparam nos elogios:

Eiiiita que casal mais bonito! Chega a doer os olhos.

Nós mães também precisamos nos refazer amorosamente. Os filhos são prioridades, mas não devemos esquecer da nossa felicidade pessoal... desejo-te toda felicidade do mundo.

Um homem à sua altura... e literalmente também.

O primeiro de muitos! Só fotão capa de revista!

Amiga... Tá arrasando na ostentação do bofe!

Tu é uma mulher completa, daí chega um boy maravigold desse, daí tu só transborda!

O mundo não gira, não, capota!!! Parabéns, gatona! Que Deus abençoe sempre vocês.