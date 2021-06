Ex-marqueteiro de Aécio vira trunfo de Morando

Raphael Rocha

27/06/2021 | 00:34



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), trabalha nos bastidores para ter papel de protagonismo na eleição ao governo do Estado no ano que vem e conta com apoio de figura que atuou em campanhas presidenciais recentes, com passagens em redações de grandes veículos de imprensa do País para inseri-lo em pautas de repercussão.



O jornalista Otávio Cabral, dono da agência Caravelas, virou trunfo do tucano para se capitalizar politicamente por meio de jornais, revistas e sites de dimensões nacionais e, assim, ficar com o vice na chapa governista ao Palácio dos Bandeirantes – recentemente, o vice-governador Rodrigo Garcia deixou o DEM e migrou para o PSDB, em movimento orquestrado pelo governador João Doria (PSDB) para viabilizá-lo no tucanato no pleito do ano que vem.

Cabral trabalhou no jornal Folha de S.Paulo e na revista Veja. O profissional se desligou do semanário em 2014 para coordenar o setor de comunicação da campanha presidencial do então senador Aécio Neves (PSDB-MG). Em 2018, já mais distante de Aécio (atualmente deputado federal), o jornalista liderou o time do projeto de João Amoêdo (Novo) ao Palácio do Planalto.



Aliado de primeira hora de Doria, Morando tem aparecido em reportagens da chamada grande mídia nacional, em especial como voz do pensamento do governador em temas espinhosos e que Doria não pode aparecer publicamente. Ele foi consultado, por exemplo, pelo jornal O Globo quando se tornou público, em maio, o almoço entre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) – declarou que FHC se “move por vaidade”.

No mesmo mês, reportagem da Folha de S.Paulo o cita no evento de filiação de Rodrigo Garcia, em aceno de que ele estaria entre os cotados para ser vice do atual número dois dos Bandeirantes. O jornal O Estado de S.Paulo também já o apresentou como potencial concorrente ao posto ao lado de Garcia na corrida eleitoral paulista.



O Diário apurou junto a fontes do alto escalão do governo e com interlocutores antigos do prefeito que Morando e Cabral possuem relação de amizade, com direito a jantares nas respectivas residências, o que não deixa de ser um fato curioso, já que Morando e Aécio são inimigos no PSDB, a ponto de a deputada estadual e mulher do prefeito, Carla Morando (PSDB), pedir expulsão de Aécio em meio às denúncias de corrupção envolvendo o mineiro.



No site da Caravelas, o jornalista diz que coordenou a comunicação da primeira campanha vitoriosa do tucano ao Paço, em 2016. Em 2020, atuou como consultor informal do projeto político – não chegou a estar na linha de frente porque a coordenação da campanha considerou a eleição controlada.



Além das próprias relações, Cabral tem carta na manga no trabalho de lobby junto as redações. Ele é casado com a jornalista Vera Magalhães, colunista de O Globo e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. Pelo segundo emprego, é contratada pela TV Cultura, mantida pela Fundação Padre Anchieta, setor vinculado ao governo de São Paulo.



Conforme apuração do Diário, foi atribuída a Cabral a iniciativa de Morando de retomar a conta no Twitter, rede social que tem baixa repercussão no meio político do Grande ABC (que prefere o Instagram e o Facebook), mas registra boa aceitação na Capital. O tucano tinha perfil que não era alimentado desde 2016. Ele recriou a conta, abastecida periodicamente desde janeiro, com comentários sobre diversos temas.



Ao Diário, Morando confirmou a amizade com Cabral, porém, negou contrato ou relação contratual com sua empresa – o tucano não refutou o desejo eleitoral. Cabral declarou que ele e sua empresa nunca tiveram contrato de assessoria com Morando ou com a Prefeitura.