Marcelo Lima diz ter ‘experiência’, indireta à sobrinha do prefeito

Pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo, o ex-vice e ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) criticou ontem, indiretamente, a opção do atual prefeito Orlando Morando (PSDB) em apoiar a sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), como nome governista à sucessão durante entrevista ao podcast Política em Cena, do Diário. Na visão dele, “todos que quiserem disputar as eleições têm o seu direito, mas é importante saber governar”.

“A cidade de São Bernardo aguarda preparo, responsabilidade, transparência e resultado. O nosso município não admite que alguma pessoa chegue (ao poder) para (então) aprender a governar. Neste governo, o que São Bernardo menos precisa é parar. Qualquer outra pessoa que chegue ao governo, que não seja a nossa pré-candidatura neste momento, ela vai ter que parar,” pontuou Marcelo Lima.

O ex-deputado se distanciou do Paço quando lançou sua pré-candidatura a prefeito. Ele chegou a negociar a indicação com o atual representante do Executivo, mas não obteve apoio. Marcelo Lima foi vice-prefeito de Morando até 2022, quando se candidatou à Câmara Federal – e ganhou. O relacionamento se desgastou após a cassação do mandato do parlamentar. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entendeu que ele havia infringido a Lei de Fidelidade Partidária ao trocar o Solidariedade pelo PSB. Nos bastidores, há relatos de desentendimentos graves entre os dois, mas nenhum deles confirma.

Questionado sobre o motivo da transição do PSB ao Podemos, Marcelo Lima deu uma cotovelada no Partido dos Trabalhadores, que vai lançar o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira ao Paço. “A mudança ocorreu porque o partido em que eu estava foi ao lado do PT. Se eu ficasse lá, eu teria que ser um apoiador de um partido que, para mim, foi quem deixou a cidade abandonada até 2017.”

Após o anúncio da pré-candidatura, Lima obteve apoio imediato de um grupo de 13 vereadores pertencentes à base do atual prefeito. Defensor da articulação política, o pré-candidato possui, até o momento, aliança com PMB, Agir, Avante e PRTB.

Marcelo Lima disse ter conexões políticas favoráveis para o município, e citou exemplos de gestões anteriores. “Eu tenho como falar, como deputado federal, que eu trouxe o recurso para São Bernardo que nenhum outro deputado trouxe na história. Estou muito tranquilo em discutir em Brasília, discutir com o governo federal e discutir com o governo estadual as benfeitorias para o município.”

O pré-candidato ressaltou a importância de parceria com outras esferas. “Pouco me importa quem é o presidente e qual o partido dele. Mesma coisa com o Estado. Uma cidade como a nossa depende do governo federal. Temos que discutir São Bernardo, sem brigas. Nós somos o governo da amizade e do amor.”

Podcast será apresentado toda quarta-feira



A entrevista com o pré-candidato ao Paço de São Bernardo Marcelo Lima (Podemos) marcou a estreia do podcast Política em Cena, que será transmitido ao vivo às quartas-feiras, a partir das 19h, nas redes sociais do Diário e no portal www.dgabc.com.br. O programa visa discutir política além dos poderes administrativos – Executivo, Legislativo e Judiciário.

A poucos meses das eleições – o primeiro turno ocorre em 6 de outubro de 2024 –, o podcast trará os políticos que vão disputar as eleições nas sete cidades do Grande ABC, para discutir as propostas de melhorias e apresentar ao público. No entanto, o espaço é aberto para além da política partidária, e visa receber personagens relevantes para o Grande ABC, como autoridades religiosas, militares e representantes da sociedade civil organizada.

A criação do programa ocorreu em comemoração aos 66 anos do Diário, completados no último sábado, com objetivo de ampliar a programação jornalística digital do jornal. O novo programa do veículo de comunicação mais tradicional entre as sete cidades conta com a apresentação da jornalista Mariana Gutierrez.

Para Marcelo Lima, o primeiro convidado do novo programa, o espaço “é aquilo que o eleitor realmente quer e espera no veículo de comunicação”. “É uma honra estrear um podcast tão importante do maior veículo de comunicação da região do Grande ABC. Eu achei que está tudo muito bonito, boas perguntas. Espero ter suprido a expectativa de vocês”, sintetizou, ao ser incitado a fazer um balanço sobre a experiência.

O podcast Política em Cena será transmitido ao vivo dos estúdios da DGABC TV, no quarto andar da sede do Diário, na Rua Catequese, em Santo André. Os espectadores podem assisti-lo por meio dos perfis do jornal no YouTube, Facebook e Instagram, além do portal. Ao todo, as redes do veículo de comunicação possuem mais de 340 mil seguidores.

O conteúdo do podcast ficará armazenado nas plataformas digitais do Diário e poderá ser acessado a qualquer momento pelos leitores e espectadores.