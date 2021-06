Drake Bell se declara culpado de acusação de crime contra menor de idade

24/06/2021 | 15:00



Drake Bell, ex-estrela do popular show da Nickelodeon Drake & Josh, se confessou culpado na quarta-feira, 23, de acusações relacionadas a uma garota que o conheceu online e compareceu a um de seus shows em Cleveland em 2017, quando ela tinha 15 anos.

Jared 'Drake' Bell, 34, de West Hollywood, Califórnia, se confessou culpado via Zoom de tentativa de periculosidade infantil e contravenção por disseminar material prejudicial a menores. A determinação da sentença está marcada para 12 de julho em Cleveland.

O advogado de defesa Ian Friedman disse que não poderia comentar o caso, mas disse que será revelado na sentença "por que o Sr. Bell decidiu entrar com o argumento".

Bell inicialmente se declarou inocente das acusações no início deste mês. Tyler Sinclair, porta-voz do Gabinete do Promotor do Condado de Cuyahoga, disse, na época, que a menina contatou a polícia de Toronto em outubro de 2018. As autoridades de Toronto, então, contataram a polícia de Cleveland, solicitando uma investigação.

A tentativa de colocar as crianças em perigo está relacionada ao show, disse Sinclair, onde Bell "violou seu dever de cuidar" e criou um risco de ferir a vítima. Sinclair não deu mais detalhes.

Bell e a garota haviam "desenvolvido um relacionamento" online vários anos antes do show, disse Sinclair. A acusação de disseminação de material prejudicial diz respeito a Bell ter enviado à menina "mensagens inadequadas de mídia social", disse Sinclair.

A pena do ator é de dois anos de prisão domiciliar em regime condicional. A menina, que agora é adulta, terá permissão para fazer uma declaração sobre o impacto da vítima na sentença. O promotor Sinclair não quis comentar sobre o caso na quarta-feira.

Bell, que também é cantor, começou a atuar ainda criança, mas chegou ao estrelato quando adolescente com The Amanda Show da Nickelodeon e mais tarde Drake & Josh, que estreou no canal em janeiro de 2004. O episódio final foi ao ar em setembro de 2007. Bell e sua co-estrela Josh Peck também estrelaram em dois filmes Drake & Josh. (FONTE: ASSOCIATED PRESS)