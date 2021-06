Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



24/06/2021 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano estuda a possibilidade de voltar a pagar o auxílio-aluguem aos moradores do antigo Edifício Di Thiene até dezembro deste ano. A intenção foi revelada na tarde de ontem após audiência sobre a situação das famílias que moravam no condomínio na Câmara da cidade.

Conforme o vereador e um dos coordenadores da audiência Daniel Cordoba (PSDB), a intenção é realizar o pagamento do auxílio, no valor de R$ 400, até dezembro, mês em que o convênio firmado pela Prefeitura e pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para elaboração do projeto de moradias seja assinado. A iniciativa pode beneficiar 136 famílias que moravam no Di Thiene.

“A audiência ajudou a desenhar ainda mais o projeto idealizado pela Prefeitura e pela CDHU. O Legislativo vai acompanhar a situação, em conjunto com o Executivo e com o governo do Estado. O prefeito (Tite Campanella-Cidadania), se prontificou a realizar estudo para o retorno do pagamento do auxílio-aluguel para as famílias até dezembro”, declarou Cordoba.

A audiência contou com a participação do secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni (DEM), que confirmou a possibilidade de a assinatura do convênio ocorrer no fim do ano.

“Ainda faltam alguns ajustes para a regularização do terreno, que fica a cargo da Prefeitura. Tão logo isso esteja em ordem, aí o convênio será assinado. Assim que firmado, contaremos de 45 a 60 dias para a entrega do projeto. Assim que o projeto for elaborado, temos intenção de entregar as moradias dentro de 15 a 18 meses”, declarou Marangoni.

O secretário executivo ainda informou que, após dezembro e com a assinatura do convênio, as famílias deverão receber auxílio-moradia – no valor de R$ 400 – por meio do governo do Estado. “Isso também ficou pactuado nesta audiência. A Prefeitura paga o auxílio-aluguel nos primeiros seis meses e depois o governo do Estado assume o benefício com o auxílio-moradia.”

Moradores do Di Thiene também participaram da audiência e fizeram questionamentos a Fernando Marangoni. O representante das famílias, o vendedor Leandro Gomes Gontijo, 38 anos, declarou que a audiência foi proveitosa. “Pedimos somente duas coisas: transparência no andamento do projeto e que as inscrições de famílias também sejam revistas. Somos trabalhadores e só queremos nossas casas”, declarou.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Caetano confirmou a possibilidade de a administração retomar o auxílio-aluguel até dezembro – os pagamentos foram suspensos em janeiro. “O prefeito Tite Campanella garantiu que irá analisar junto ao jurídico e ao financeiro a possibilidade de retomar o auxílio emergencial.”



HISTÓRICO

Em junho de 2019, parte do Edifício Di Thiene ruiu, ferindo levemente oito pessoas e deixando 102 famílias desabrigadas. Em novembro do mesmo ano o imóvel foi demolido pela Prefeitura. O terreno onde ficava o prédio foi invadido em maio deste ano, quando esquentou as tratativas para solucionar o problema. Os moradores alegam que compraram os apartamentos no edifício que desabou. Hoje, as famílias estão alojadas no CRE (Clube Recreativo Esportivo) Fundação.