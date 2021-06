Do Diário do Grande ABC



Apresento aqui um santo da minha devoção e de tantos outros pelo mundo afora, festejado neste mês de junho, no dia 26: São Josemaria Escrivá. Viveu entre 1902 e 1975, e no ano de 2002 foi canonizado, ou seja, elevado à glória dos altares, significando que sua vida é exemplo no seguimento de Jesus Cristo. No ano de 1928, com 26 anos de idade, este padre espanhol fundou o Opus Dei, Prelazia da Igreja Católica, com integrantes espalhados pelo mundo. Um ano antes de falecer, São Josemaria esteve no Brasil, visitou o Santuário de Aparecida, participou de encontros e, entre muitas mensagens, disse aos brasileiros: ‘Vocês têm que fazer sobrenaturalmente o que fazem naturalmente; e depois, levar esse empenho de caridade, de fraternidade, de compreensão, de amor, de espírito cristão a todos os povos da Terra’.



A mensagem de São Josemaria é muito atual, destacando a possibilidade de se alcançar vida santa a partir das realidades do cotidiano: no seio da família, no trabalho, no grupo de amigos, e não apenas dentro dos templos, clausuras ou mosteiros. Por essa razão, quando da sua canonização, o papa João Paulo II nomeou São Josemaria Escrivá o santo do cotidiano, sendo agora o padroeiro dos homens e mulheres que diariamente buscam conhecer, amar e seguir Jesus Cristo nas realidades corriqueiras. Está no céu disponível para nos ajudar aqui na Terra! A realidade do trabalho, própria da vida humana, encontra destaque na mensagem de São Josemaria, sendo a matéria-prima que temos em mãos para o desenvolvimento pessoal, para colaborar na transformação da sociedade e, principalmente, para oferecer diariamente a Deus. Santificação do trabalho e santificação por meio do trabalho!



O exemplo deste santo nos ajuda a levar vida de amizade com Cristo concretamente no dia a dia, na busca da excelência profissional, no zelo da família, levando a mensagem de Jesus àqueles que amamos. Hoje o Opus Dei está presente no Brasil e presta serviço de formação católica e de direção espiritual a todos aqueles que desejam conhecer e amar cada vez mais Jesus. Os integrantes do Opus Dei são pessoas de variadas culturas, etnias e condições econômicas, inseridas na sociedade, com suas circunstâncias de vida, que não mudam seu estado, mantendo seu trabalho e sua rotina, e buscam enxergar a realidade à luz do Evangelho, inspirando-se nos primeiros cristãos e lutando por mundo mais justo e fraterno.



Os escritos, discursos e ensinamentos de São Josemaria Escrivá, disponíveis em vídeos e sites públicos, contribuem para boa formação antropológica e religiosa, valendo a pena ser conhecidos e divulgados.



Carlos Roberto Pegoretti Júnior é procurador do município de Diadema.



PALAVRA DO LEITOR

Socorro!

Onde vamos chegar com os absurdos dos governantes, que não pensam na população? Principalmente de baixa renda! Vamos ao básico: gás de cozinha com valores absurdos; nas contas de água e de luz querem arrecadar altos valores para quê? Saúde, não tem, e as pessoas continuam sofrendo; segurança, sempre com desculpa do governo que, por sinal, não paga salários dignos aos policiais etc. E estamos todos os dias com ocorrências em Santo André. Até quando vamos aguentar essas desigualdades?

Reginaldo Amaral

Santo André

Cláudio Feldman

Que júbilo inefável ver meu estimado amigo e parceiro de ofício Cláudio Feldman, filho do inesquecível e iluminista escritor Aron Feldman, ter amplo destaque neste prestigioso Diário, filho do News Seller, em entrevista que concedeu à também iluminista jornalista Bia Moço, que não deixou indiferentes os ‘diarionetes’ (Setecidades, dia 20). Tive a prerrogativa de conhecê-lo, em 1971, quando trabalhei em função administrativa (remunerado pela Associação de Pais e Mestres da referida aludida de ensino), no então 2° Ginásio Estadual de Vila Assunção, que ficava na minha cidade de nascença, Santo André. Naquela época estávamos no auge dos nefastos anos de chumbo, mas o Cláudio, apesar de ter plena ciência do que representava aquele período das trevas, não deixava nossa peteca cair, por conta da sua sapiência e deboísmo! Desejo vida longa e vigorosa para meu amigo.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Felicidade

>Quer ser feliz? Quer ser alegre? Quer estar sempre contente? Então faça terapia, que está à altura de quem quer que seja, e que queira ser feliz! Através do You Tube, TV, assista às paisagens dos países vistas de cima, como, por exemplo, Áustria, Itália, Rússia, Portugal, enfim. Quem quer que assista, vai se sentir impressionado pelas paisagens, pelas belezas, pelos encantos dos acidentes geográficos, dos relevos e topografias dos mais distantes e desconhecidos rincões desse planeta chamado Terra. Assistindo a paisagens maravilhosas, encantadoras, a gente vai, paulatinamente, como que por encanto, se sentindo parte dessas monumentais imagens, que mais parecem sonhos do que realidades! Mundo divino vai se integrando e tomando o jeito mais de um verdadeiro paraíso do que de um planeta. É o Mundo de Deus, que parece estar se extravasando em nossa mente, causando sentimento de felicidade, de bem-estar ímpar, imensurável, inigualável, em contentamento, paz e harmonia. A mente do ser humano é tesouro de raríssimas riquezas.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano

Varejo e atacado

Lázaro está, há vários dias, sendo caçado por quase 300 policiais. É criminoso que atua no varejo, deve ser preso, rapidamente condenado e vai cumprir a pena. Corrupção é muito mais grave, é espécie de serial killer com grandes e imprevisíveis vítimas. Podemos dizer que é atuação no atacado, mas os corruptos são poderosos, ricos e com os melhores advogados, daí dificilmente são presos e, quando são, só após bastante tempo e na última instância, sob os mais variados pretextos, são libertos.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Bolsonaro

Bolsonaro, religiões e Cristo: sem conhecimento são os católicos que ainda continuam apoiando Bolsonaro a reboque dos evangélicos, estes sim podem se sentir ‘obrigados’ a sustentar a ‘cobra venenosa’, pois eles foram fundamentais na criação da peçonhenta. O cristão de verdade que continua ‘babando ovo’ para o presidente depois de tudo que ele prega de anticristo, não conhece Bolsonaro ou não conhece Cristo.

Alencar Marcon

Santo André