A cada dois minutos uma pessoa é infectada nas sete cidades

Anderson Fattori



22/06/2021 | 22:18



A cada dois minutos uma pessoa foi infectada pelo novo coronavírus nas sete cidades do Grande ABC em junho. Do dia 1º até ontem, de acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras, foram confirmados 19.250 diagnósticos, ou seja, média de 875 a cada 24 horas. Entre segunda-feira e ontem foram mais 982 casos.

Mesmo com oito dias para o fim, o mês de junho já é o terceiro com mais registros de pacientes infectados, atrás apenas de março (24.851) e abril (21.681) de 2021.

Foram confirmados ontem mais 39 óbitos por Covid no Grande ABC, sendo 12 em Mauá, nove em São Bernardo, seis em Santo André, seis em Diadema, três em São Caetano e três em Ribeirão Pires.

Ontem as cidades da região aplicaram 19.951 vacinas, sendo 19.523 referentes à primeira dose e 428, à segunda. Com isso, o total da população da região que já iniciou o esquema vacinal é de 34,5% (ou 45,7% dos adultos) e os que já estão com o reforço em dia é de 12,2% (16,1% dos adultos).

Com os números enviados ontem pelas prefeituras, Rio Grande da Serra passou Mauá no Vacinômetro, tabela publicada diariamente pelo Diário com o desempenho de cada cidade na vacinação. Com 24,1% da população total com a primeira dose, Rio Grande da Serra agora ocupa a sexta posição no ranking, enquanto Mauá, com 23,7%, passou para a lanterna.

ESTADO

Os 645 municípios do Estado registraram entre segunda-feira e ontem 23.097 novos casos de Covid e 843 mortes em decorrência da doença, de acordo com boletim da Secretaria do Estado da Saúde. Com isso, o total desde o início da pandemia chegou a 3.610.743 diagnósticos positivos e 123.101 óbitos. Entre o total de casos, 3.215.161 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 380.588 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem havia 22.345 pacientes internados em todo o Estado, sendo 10.597 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 11.748 em vagas de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78,9% e na Grande São Paulo é de 74,7%.

BRASIL

O País ultrapassou a marca de 18 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 87.822 novos casos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Com isso, o total de pessoas que pegaram a Covid chegou a 18.054.653. O País tem ainda 1.161.089 casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde.

A quantidade de pessoas que sucumbiram à pandemia chegou a 504.717. Entre segunda-feira e ontem foram confirmadas mais 2.131 mortes por Covid-19. Ainda há 3.708 óbitos em investigação. O termo é empregado pelas autoridades de saúde para designar casos em que um paciente morre, mas a causa segue sendo apurada mesmo após a declaração do óbito.

A soma de pessoas que pegaram Covid, mas se recuperaram desde o início da pandemia, é de 16.388.847. Isso corresponde a 90,8% do total dos infectados pelo vírus.