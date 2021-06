Indústria documentada. O rádio lembrando os pioneiros. Varam, Simca, Chrysler, VW Caminhões...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/06/2021 | 00:01



Mais ainda: Marqhito Riotto tem feito, a cada quarta-feira à noite pelas ondas da Rádio Emissora ABC, o que a própria São Bernardo não faz, sistematicamente como ele, para lembrar que entre as cidades irmãs de São Bernardo está a italiana Maróstica. Verdadeiramente, um intercâmbio internacional.

O lado industrial fica por conta de Cezar Lívio, veterano do sistema Simca/Chrysler, que não deixa morrer a memória de antigos que ali trabalharam. História construída.



O PASSADO HOJE

Estamos no km 23,5 da Via Anchieta. De um lado, a Volkswagen; de outro, o espaço que já foi industrial também.

Uns falam na Varam Motores, outros, na Nash, Simca (que recebeu o presidente De Gaulle), Chrysler, Volkswagen Caminhões. Cada geração lembra uma dessas fábricas, na verdade, uma sucessão de montadoras no mesmo endereço da antiga Estrada do Vergueiro.

A Varam montou modelos Nash e Fiat. Depois, para o mesmo endereço da Estrada do Vergueiro, hoje Dr. José Fornari, veio a Simca do Brasil.



LINHA DO TEMPO

Memória recorre a um pesquisador da indústria, Cezar Lívio, o Carioca, que recorreu à sua carteira profissional para destacar as datas cronológicas que se seguem – com as reais razões sociais de cada organização:

1º-3-1966 – Cezar Lívio é admitido na Simca – S.A. Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis.

6-6-1967 – Mudou para a Chrysler do Brasil – Indústria e Comércio.

1º-7-1971 – Chrysler Corporation do Brasil

1º-4-1979 – Chrysler Motor do Brasil.

1º-3-1981 – Volkswagen Caminhões Ltda.

23-7-1984 – Todos os funcionários são demitidos e indenizados.

24-7-1984 – Todos os funcionários são admitidos pela mesma Volkswagen Caminhões Ltda.



Nota – Quando a Chrysler adquiriu a Simca, nenhum funcionário foi indenizado. Indenizados apenas quando a Volks admitiu a Chrysler.

São centenas, milhares de nomes. Ouçam a Rádio ABC e descubram vários deles. É com você, Marquitho. Canta a Itália, Marcelo...

CANTA ITÁLIA

Produção e apresentação: Marquitho Riotto

Edição 123

Hoje, às 20h

Rádio ABC, 1570

Reprise: sábado, às 23h

Homenagem desta audição:

Aldenir Sanches: ontem, no setor de compras da Siumca/Chrysler; hoje, residindo em Santo André. Produção: Cezar Lívio.

Em 23 de junho de...