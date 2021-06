Laura Neiva conta que sente mais cólicas na segunda gestação e opina: - Acho que o bebê dessa vez é bem maior

22/06/2021 | 14:10



Laura Neiva usou o Instagram Stories para falar sobre sua segunda gravidez! Na última segunda-feira, dia 21, a atriz revelou as diferenças entre suas duas gestações, e contou:

- Na gravidez da Maria, eu tive muito enjoo, mas por pouco tempo. Nessa daqui, foram três meses de muito enjoo de tudo! Até hoje algumas coisas me dão um pouco de enjoo. Sinto mais cólica nessa, dói mais, acho que o bebê dessa vez é bem maior.

A atriz foi questionada se sua filha mais velha, Maria, fruto do relacionamento com Chay Suede, já entende que terá um irmãozinho:

- Adoraria que ela já entendesse, mas ela não entende, não. A gente fala que tem um bebê na barriga da mamãe. A gente teve uma sobrinha recentemente, e explicou que ela é uma bebê.

Laura ainda comentou sobre as dificuldades que teve para amamentar Maria:

- Tive muita dificuldade de amamentar a Maria no começo, mas não tem a ver com o tamanho do seio. O problema da amamentação tem a ver com a pele, com o bebê aprender a mamar e a mãe aprender a amamentar.

Por fim, a atriz disse que completou cinco meses de gestação recentemente:

- 18 semanas, entrei no quinto mês.