DirecTV Go libera Telecine a todos os assinantes; promoção vai até julho

A plataforma DirecTV Go, com conteúdos de TV ao vivo e de streaming em um único app, libera os canais Telecine entre 25 de junho e 4 de julho. Entre os destaques da programação estão “Shazam!”, “Sonic: O Filme” e “Godzilla 2 – Rei dos Monstros”.

No dia 26 de junho, pelo selo Première Telecine, fica disponível da plataforma DirecTV Go o novo filme do ator Liam Neeson, “Na Mira do Perigo”. O longa de ação também ganha sessão superestreia no Telecine Premium, às 22h.

Durante o período de promoção da plataforma DirecTV Go, todos os conteúdos premium Telecine podem ser acessados por todos os clientes sem custo adicional. São 273 filmes disponíveis na plataforma, entre grandes sucessos de bilheteria, obras do cinema brasileiro e clássicos das telonas.