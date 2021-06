Carla Diaz pede orações por mãe de ex-Chiquititas, intubada com Covid-19: - Para mim é como se fosse da família

22/06/2021 | 12:10



Carla Diaz deu um susto nos fãs de Chiquititas na última segunda-feira, dia 21, depois de contar em seu Instagram que a mãe de uma de suas amigas da época da novela infantil está internada com Covid-19, e ainda pediu orações. A atriz e ex-BBB contou que a mãe de Mariane Oliva foi intubada devido a complicações da doença:

- No início do ano, eu perdi pessoas muito próximas para Covid. E agora, a mãe de uma amiga minha, a Mari Oliva, que fez Chiquititas comigo... a tia Silvia, que para mim é como se fosse da família. Ela está com Covid, foi internada, e neste fim de semana ela acabou sendo internada. Vim pedir orações para a tia Silvia, energias positivas, enfim, o que você acreditar e puder emanar, te agradeço muito.

Carla falou também sobre a importância da população manter os cuidados contra o vírus:

- Também vim alertar todos vocês para se cuidarem, por favor. A pandemia ainda não acabou. Vamos continuar usando máscara, sim, para a nossa proteção e de todo mundo.

Já Mariane Oliva usou a sua rede social para contar que a mãe teve uma pequena melhora desde que foi intubada.

Mamis' teve uma pequena evolução nessas últimas 24 horas. Porém o pulmão dela está bastante comprometido, entre 75% e 80%. Se ela seguir a evolução nesse ritmo, o médico disse que irá começar o processo de extubá-la dentro de uma semana. Um dia de cada vez, seguimos nas nossas orações e vibrações positivas. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho para nós, escreveu ela.

Que ela melhore logo.