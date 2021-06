Sem manter contato com Ana Maria Braga desde março, Johnny Lucet afirma: Continuamos casados. Ela é minha mulher

22/06/2021 | 08:10



O relacionamento de Ana Maria Braga com o empresário francês Johnny Lucet continua dando o que falar! Após as especulações de que o casamento havia chegado ao fim em março deste ano, ele resolveu se pronunciar em entrevista ao jornal Extra, demonstrando surpreso com a notícia de que os dois não estão mais juntos.

Para Lucet, que está em Portugal desde o início desde ano, ele segue casado com Ana Maria, embora os dois não tenham mais contato desde que ele viajou para rever a família e cuidar dos negócios que possui em Loulé.

- Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A Covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho. Mas nós continuamos casados. Ela é a minha mulher, disparou ele.

Johnny afirma que ainda pretende retornar ao Brasil quando terminar de resolver suas pendências em Portugal, e assim que a pandemia de Covid-19 for controlada. Ele ainda nega os boatos de que tratava mal os funcionários da apresentadora:

- Claro que isso não é verdade. Não tenho nenhum poder para isso, muito pelo contrário. Os funcionários de Ana obedecem a ela. Caso contrário, eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade.

O relacionamento teria chegado ao fim pouco tempo depois de Johnny viajar para Portugal, onde reside com a família e o filho, de 11 anos de idade. Ele e Ana Maria se conheceram em 2019 e se casaram em fevereiro do ano seguinte, em uma cerimônia íntima na casa da apresentadora.

Esse é o quarto casamento de Ana Maria. Ela foi casada com Eduardo de Carvalho, pai dos seus dois filhos; com Carlos Madrulha e Marcelo Frisoni. Aos 72 anos, ela tem quatro netos e enfrentou uma batalha contra o câncer no pulmão, no ano passado, quando estava com Johnny.