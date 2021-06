Marta Sobral se filia ao PT após Patriota

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/06/2021 | 00:25



O PT de Santo André confirmou no fim de semana a filiação da ex-jogadora de basquete da Seleção Brasileira Marta Sobral. Como já mostrou este Diário, Marta chega ao petismo com objetivo de ser candidata a deputada estadual. Sua filiação traz alguns pontos ainda pouco esclarecidos dentro da legenda. Primeiramente o fato de ela ter sido candidata a vereadora pelo Patriota na eleição do ano passado, defendendo o nome de um adversário da sigla na cidade, o ex-vereador Sargento Lobo, na corrida à Prefeitura. A campanha de Marta resultou em míseros 96 votos – desempenho que, em temperaturas normais, jamais credenciaria alguém para buscar uma vaga na Assembleia Legislativa, que requer dezena de milhares de votos. Também intriga pelas relações. Marta foi secretária de Esportes na gestão do ex-prefeito Carlos Grana (PT) e sua filiação mostra a força desse grupo dentro do petismo andreense.

Petismo andreense

A ideia do PT é ter Marta Sobral uma candidata a deputada estadual do setor de esportes – portanto, buscar levar o nome dela para diversas cidades. O PT de Santo André vai apostar também na candidatura da ex-prefeiturável Bete Siraque à Assembleia Legislativa. E há debate em torno do ex-vereador Tiago Nogueira (PT), que tem nome especulado para ser candidato a deputado federal.

Exoneração

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), publicou a exoneração do advogado João da Costa Faria, figura conhecida do meio político local. Ele estava como assessor no gabinete do chefe do Executivo.



Chegada

Por outro lado, Tite Campanella iniciou conversas com o ex-vereador Chico Bento (PP), que até então está no grupo do oposicionista Fabio Palacio (PSD).



Suporte

Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB) avisou que, enquanto filiado tucano, vai votar e trabalhar para que o governador João Doria (PSDB) seja o escolhido do partido para ser candidato à Presidência da República. Doria anunciou que vai inscrever o nome nas prévias tucanas.



Mensagens

Circulou pelos grupos de WhatsApp uma mensagem atribuída ao vereador Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, com críticas ao deputado federal Alex Manente (Cidadania), alistando posturas consideradas incoerentes pelo parlamentar. Glauco, porém, garante que não escreveu as mensagens e que elas são fake news – até porque, conforme o pessedista, os questionamentos que ele tem com relação ao trabalho do parlamentar federal são feitos publicamente, pelos seus canais nas redes sociais.



Reinauguração

Na semana passada, foi reinaugurada a casa de apoio à advocacia, no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Santo André. A solenidade foi coordenada pela presidente da OAB andreense, Andrea Tartuce, pelo diretor técnico do CDP, Ricardo Vieira da Silva, e pelo conselheiro seccional Roberto Pereira Gonçalves.



Encontro

Ex-governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB) tomou café na noite de domingo com o vereador Leonardo Alves (PSDB), de Mauá. Conversaram sobre o cenário político estadual, dialogaram acerca do quadro em Mauá e discutiram projetos na área da saúde, social e infância e juventude.