Kim Kardashian inclui Kanye West em post de Dia dos Pais: Amo incondicionalmente

21/06/2021 | 16:10



No último domingo, dia 20, foi celebrado o Dia dos Pais em alguns países, como os Estados Unidos. Alguns famosos gringos usaram as redes sociais para fazer homenagens, como por exemplo, Kim Kardashian! A empresária, que recentemente se separou de Kanye West, não excluiu o ex-marido de sua postagem.

No Instagram, ela postou fotos de seu pai, Robert Kardashian, de seu padrasto, Caitlyn Jenner, do irmão, Rob Kardashian, e dos cunhados, Scott Disick - ex de Kourtney Kardashian - , Tristan Thompson, companheiro de Khloé Kardashian, e de Travis Scott, o amado de Kylie Jenner. Na legenda, Kim escreveu:

Feliz Dia dos Pais a todos os pais incríveis de nossas vidas! Amo vocês incondicionalmente!

Kim e Kanye são pais de North, Saint, Chicago e Psalm.

Lembrando que recentemente vieram à tona fotos de flagra em que Kanye aparece ao lado de Irina Shayk, a ex-esposa de Bradley Cooper. Os dois não assumiram nada, mas fontes afirmam que ambos estão vivendo um romance. E parece que Kim está aceitando tudo muito bem!