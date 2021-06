Grande ABC alcança 8.700 vítimas fatais do novo coronavírus

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/06/2021 | 21:28



O Grande ABC alcançou ontem mais uma triste marca relativa à pandemia da Covid-19. Com mais dez óbitos confirmados nas 24 horas entre sábado e domingo, as sete cidades registram 8.700 vítimas fatais pelo novo coronavírus. Foram três novas em Santo André, cinco em São Bernardo e duas em São Caetano (as outras quatro cidades não informam dados no fim de semana).



Já no que diz respeito a casos confirmados, com mais 154 pessoas que testaram positivo para a doença, a região chegou a 210.754 infectados pelo vírus desde março do ano passado.



VACINAS

Apesar de apenas Santo André e São Bernardo terem atualizado o número de pessoas vacinadas, 14.672 receberam doses de imunizantes ontem, segundo dados oficiais das duas cidades. Foram 9.138 no município são-bernardense e 5.534 em território andreense. Desta maneira, a região já registra 1.259.975 doses aplicadas (918.167 primeiras doses e 341.808 segundas doses).



ESTADO E PAÍS

São Paulo informou ontem 3.582.792 casos confirmados de Covid-19 durante toda a pandemia e 122.160 óbitos em decorrência da doença. Por outro lado, do total de infectados, 3.192.471 já estão recuperados. Já de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil chegou a 17.927.928 casos confirmados e 501.825 mortes.