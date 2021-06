Marine Le Pen é principal derrotada em eleição regional na França, diz Eurasia

20/06/2021 | 20:02



A Eurasia considera que a líder de extrema-direita Marine Le Pen "foi a maior derrotada" no primeiro turno das eleições regionais realizadas na França neste domingo, 20. Para a consultoria, o resultado deste domingo reduz a esperança dela de aparecer como um nome forte à presidência no próximo ano.

O grande vencedor, para a Eurasia, foi Xavier Bertrand, de centro-direita, que derrotou em uma disputa regional a extrema-direita.

Bertrand surge como um nome conservador que pode ser um "oponente sério" tanto para o presidente Emmanuel Macron quanto para Le Pen na disputa de abril de 2022, comenta.

A Eurasia diz também que foi um dia fraco para o partido centrista de Macron, o qual obteve apenas 11% em nível nacional, com dificuldades de conseguir penetrar em nível local.

Para a consultoria, a própria democracia pode ser vista como perdedora, diante do comparecimento de apenas 33% do total do eleitorado, em meio à pandemia e à insatisfação com a política no país.

O nível de comparecimento é recorde de baixa para o país.