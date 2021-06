Juliette Freire arrasa na live junina de Wesley Safadão, mas é detonada ao ser vista sem máscara ao lado de Carlinhos Maia

20/06/2021 | 15:11



Juliette Freire está sendo detonada por alguns internautas após um vídeo dela conversando com Carlinhos Maia sem máscara viralizar na web. A dupla estava presente na live junina de Wesley Safadão, que aconteceu no último sábado, dia 19, na qual a campeã do BBB21 fez uma participação ao lado de Israel & Rodolffo e Alceu Valença.

Enquanto os fãs tentam defender a paraibana, outros argumentam que os cactos estão pegando muito leve com ela. Eita!

Live Junina

Durante a live, Juliette surpreendeu mais uma vez com sua voz. Ao lado de Safadão, ela cantou a música Deus Me Proteja, uma das faixas que mais cantarolou dentro do reality. Já em um dueto com Alceu Valença, ela cantou Anunciação e Morena Tropicana. Para finalizar, com Israel & Rodolffo ela arrasou ao som de Marca Evidente.