Vera Fischer revela que sofreu abuso psicológico durante início da carreira

20/06/2021 | 11:10



Vera Fischer participou na noite do último sábado, dia 19, do programa Altas Horas e revelou durante um bate-papo com Serginho Groismann que sofreu bastante abuso psicológico durante o início de sua carreira.

- Não foi nada tão traumático fisicamente, foi mais o meu psicológico. Gente dizendo: ela é uma loira burra e gostosa, então a gente pode tudo; ela usa minissaia, usa shortinho, a gente pode atacar! Isso dá o direito de a pessoa vir implicar comigo e querer passar a mão em mim? Não dá! Você pode se vestir como quiser, ter a idade que tiver, dizer o que quiser. É a sua vida. Isso mexeu comigo, com a minha mente, com o meu psicológico.

Além disso, a atriz que está no auge dos seus 69 anos de idade falou sobre uma foto digital dela que será leiloada com lance mínimo de 447 mil reais na cotação atual. O click foi feito em meados de 1976 e na época não foi revelado porque a câmera do famosos fotógrafo teria caído na água.