Jojo Todynho estreia novo programa e fala sobre romance com ex-patrão

18/06/2021 | 14:10



Jojo Todynho estreou o seu novo programa chamado Jojo Nove e Meia, no Multishow, e acabou comentando sobre o caso que teve com um patrão quando trabalhava quando diarista.

- Um caso que eu tenho até hoje. Seu Rodrigo, saudade. Abaixava para pegar um pano de prato na frente do Seu Rodrigo. Até que um dia, e isso não é do meu caráter, mas aconteceu. Fui tomar banho e deixei a porta entreaberta. Aí, seu Rodrigo deve ter passado pelo corredor e voltou. E tá aí até hoje...

A cantora recebeu em seu programa Juliana Paes que revelou que a relação que ela tem com o maridão, Carlos Eduardo Baptista, é super quente mesmo depois de 16 anos de casada.

- Pega fogo sempre, graças a Deus!

Além disso, a atriz comentou também sobre as divergências em casa causadas pela pandemia do novo coronavírus, afinal, eles passaram a ficar mais tempo juntos.

- Acho que a gente vem passando por fases porque já estramos entrando no segundo ano. Quem diria? Foram fases que vivemos lá em casa. Somos uma família harmoniosa, mas acho que ninguém estava preparado para ficar 24 horas grudado um no outro. Sempre fui muito ativa, de ficar muito tempo fora gravando, essa oscilação de convivência é muito saudável. A gente fica com saudade, vontade um do outro.