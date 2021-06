Ator de Gênesis se declara para Adriana Lessa: - A mulher da minha vida!

18/06/2021 | 12:10



Igor Cotrim e Adriana Lessa podem dizer que vivem uma história de amor totalmente diga de uma novela, tudo porque os dois se conheceram quando o ator ainda interpretava o personagem Boca em Sandy & Junior, quando ele tinha apenas nove anos de idade e ela 13 anos de idade, e frequentavam uma associação Cristã.

A dupla que está junto há nove meses contou para o Extra que Igor ajudou a atriz a vencer um concurso de miss quando eles eram jovens e o tempo foi passando e eles acabaram se reencontrando quando o ator estava com os seus 19 anos de idade e Adriana brilhando no teatro. Naquela época, até chegou a rolar um climinha entre eles, mas segundo os dois nada foi para frente.

Agora, depois de quase duas décadas, o destino uniu novamente Adriana Lessa e Igor Cotrim e eles falaram sobre isso durante uma entrevista para o jornal.

- Foi um reencontro de almas. Simplesmente, como se fosse: era você, desde que eu era pequeno. Sempre achei ela linda, com uma luz, um brilho em volta. Reencontra Adriana depois de anos, depois de ter fechado ciclo, é porque era para ser mesmo. A gente só ficou junto quando tudo foi fechado. Encontrei a mulher da minha vida. Agora, a gente vai envelhecer juntos.

Para quem não sabe, o romance só se deu porque os dois se reencontraram na série Rally, paixões e fúria nos sertões do Brasil e começaram o namoro um mês depois. Logo em seguida, Adriana e Igor fizeram um filme juntos e atualmente o ator está gravando a nova fase de Gênesis.

- Eu faço o Simeão, o segundo filho de Jacó e o que fica mais inconformado com o fato do pai não respeitar a lei do patriarcado. Estou numa fase muito feliz com a Adriana e em poder voltar às novelas.