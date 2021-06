Doria parabeniza FHC e enaltece luta pela defesa da democracia

18/06/2021 | 10:14



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez publicação no Twitter nesta sexta-feira, 18, em comemoração ao aniversário de 90 anos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Ao presidente @FHC meu respeito e admiração pela sua brilhante trajetória de vida. São 90 anos de história, ensinamentos e defesa da democracia e da igualdade", escreveu o governador paulista.

FHC e caciques tucanos enfrentam um embate sobre as regras das prévias presidenciais do partido, que divide Doria e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Na terça-feira (15), a sigla definiu o modelo de prévias para a escolha do nome do partido que disputará a Presidência em 2022 e o resultado representou uma derrota a Doria, um dos pré-candidatos. Por 21 votos a 11, a Executiva Nacional decidiu que a eleição interna será indireta e que os votos dos filiados sem mandato eletivo têm peso menor, ao contrário do que desejava o governador de São Paulo.